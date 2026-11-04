В обленерго опублікували графіки відключення світла на 4 листопада
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 4 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла.
Графіки, уточнили у АТ “Харківобленерго”, діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-09:00; 12:30–19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-24:00
2.2 02:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-23:00
3.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-06:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).