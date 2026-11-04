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В обленерго опублікували графіки відключення світла на 4 листопада

Суспільство 07:29   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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В обленерго опублікували графіки відключення світла на 4 листопада Фото: АТ “Харківобленерго”

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 4 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла.

Графіки, уточнили у АТ “Харківобленерго”, діятимуть з 00:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-09:00; 12:30–19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-24:00

2.2 02:00-09:00; 12:30–19:30; 22:00-23:00

3.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-08:00; 09:00–16:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 07:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 4 листопада, у Харківській області запровадили графіки ".