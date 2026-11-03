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Майже половина хворих – діти: яка ситуація з ГРВІ на Харківщині

Суспільство 16:41   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Майже половина хворих – діти: яка ситуація з ГРВІ на Харківщині Фото: ХМР

На Харківщині впродовж останніх тижнів фіксують поступове зростання захворюваності на ГРВІ. Про це повідомили у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що з 26 жовтня по 1 листопада, на ГРВІ захворіла 2541 людина, з них майже половина – 1186 – діти.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність зменшилась на 1,8%.

«Показник захворюваності на 55,7% нижче епідемічного порогу та на 10,4% нижче торішнього показника. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Проте кількість госпіталізованих збільшилась на 12%, переважно за рахунок дітей. Госпіталізовано 56 осіб, з них 41 дитина», – розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота.

Випадків COVID-19 і смертей від нього за цей період не зареєстрували.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині впродовж останніх тижнів фіксують поступове зростання захворюваності на ГРВІ. Про це повідомили у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб.".