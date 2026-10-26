Зібрав біля будинку: грибами отруївся чоловік на Харківщині

На Харківщині зафіксували перший від початку року випадок отруєння дикорослими грибами. До лікарні шпиталізували чоловіка похилого віку, повідомили у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що житель Солоницівської громади з’їв смажені дикорослі гриби невідомого походження, які зібрав біля свого будинку. Перші прояви отруєння виникли вночі, через шість годин після вживання.

«Бригада швидкої медичної допомоги доставила хворого до відділення інтенсивної терапії Обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб з діагнозом «отруєння грибами». На теперішній час постраждалий продовжує симптоматичне лікування у стаціонарі. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеня важкості», – розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота.

Спеціалісти вкотре закликали не брати гриби, якщо немає впевненості, що вони їстівні.

Нагадаємо, сезон “тихого полювання” наразі у розпалі, але, попереджали у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб, похід до лісу може закінчитися отруєнням. Щоб цього не сталося, спеціалісти дали кілька порад.