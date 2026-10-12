Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців

Сезон “тихого полювання” наразі у розпалі, але, попереджають у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб, похід до лісу може закінчитися отруєнням. Щоб цього не сталося, спеціалісти дали кілька порад.

Зазначається: отруйні гриби можуть бути дуже схожими на їстівні, через це помилитися може навіть людина, яка не вперше ходить до лісу. Тому, якщо немає повної впевненості, гриб краще залишити на місці.

Не варто покладатися й на «народні» способи перевірки. Фахівці застерігають: потемніла срібна ложка, зміна кольору цибулі чи часнику, черв’яки, запах або смак не допоможуть визначити, чи безпечний гриб.

«І ще одна небезпечна помилка – думати, що отруту можна знищити на кухні. Варіння, смаження, сушіння чи маринування не роблять отруйні гриби безпечними. Бліда поганка, наприклад, містить токсини, які можуть тяжко уражати печінку, нирки та інші органи й становити загрозу для життя», – йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують після повернення з лісу перебрати гриби та одразу їх обробити. Старі, перестиглі, пошкоджені або зіпсовані, а також гриби, у яких не впевнені, слід одразу викинути.

«Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках чи у випадкових продавців. Також не збирайте їх біля доріг, залізниць, промислових підприємств, сміттєзвалищ та в інших потенційно забруднених місцях: гриби накопичують шкідливі речовини. Не варто вживати гриби з алкоголем. Навіть їстівні гриби є достатньо важким продуктом для шлунку, особливо для людей, хворих на гастрит. Алкоголь може підсилювати цей вплив», – зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Якщо ж гриби точно їстівні, не забувайте про правила приготування. Їх потрібно ретельно промити та обов’язково відварити у підсоленій воді 20–30 хвилин, після чого відвар злити. Гриби потрібно ретельно термічно обробляти, а готові страви не варто довго зберігати навіть у холодильнику.

«Якщо після грибної страви стало зле – не чекайте. Нудота, блювання, біль у животі, діарея, запаморочення, сильна слабкість, судоми чи порушення свідомості можуть бути ознаками отруєння. Симптоми іноді з’являються не одразу, а через кілька годин або навіть днів. Викликайте 103 або 112 та звертайтеся по медичну допомогу. Залишки грибів або готової страви збережіть – вони можуть допомогти фахівцям встановити причину отруєння», – підкреслили спеціалісти.

Про небезпечні гриби можна дізнатися за посиланням.