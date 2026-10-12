Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харків  +21°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців

Суспільство 16:08   12.10.2026
Вікторія Яковенко
Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців Фото: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Сезон “тихого полювання” наразі у розпалі, але, попереджають у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб, похід до лісу може закінчитися отруєнням. Щоб цього не сталося, спеціалісти дали кілька порад.

Зазначається: отруйні гриби можуть бути дуже схожими на їстівні, через це помилитися може навіть людина, яка не вперше ходить до лісу. Тому, якщо немає повної впевненості, гриб краще залишити на місці.

Не варто покладатися й на «народні» способи перевірки. Фахівці застерігають: потемніла срібна ложка, зміна кольору цибулі чи часнику, черв’яки, запах або смак не допоможуть визначити, чи безпечний гриб.

«І ще одна небезпечна помилка – думати, що отруту можна знищити на кухні. Варіння, смаження, сушіння чи маринування не роблять отруйні гриби безпечними. Бліда поганка, наприклад, містить токсини, які можуть тяжко уражати печінку, нирки та інші органи й становити загрозу для життя», – йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують після повернення з лісу перебрати гриби та одразу їх обробити. Старі, перестиглі, пошкоджені або зіпсовані, а також гриби, у яких не впевнені, слід одразу викинути.

«Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках чи у випадкових продавців. Також не збирайте їх біля доріг, залізниць, промислових підприємств, сміттєзвалищ та в інших потенційно забруднених місцях: гриби накопичують шкідливі речовини. Не варто вживати гриби з алкоголем. Навіть їстівні гриби є достатньо важким продуктом для шлунку, особливо для людей, хворих на гастрит. Алкоголь може підсилювати цей вплив», – зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Якщо ж гриби точно їстівні, не забувайте про правила приготування. Їх потрібно ретельно промити та обов’язково відварити у підсоленій воді 20–30 хвилин, після чого відвар злити. Гриби потрібно ретельно термічно обробляти, а готові страви не варто довго зберігати навіть у холодильнику.

«Якщо після грибної страви стало зле – не чекайте. Нудота, блювання, біль у животі, діарея, запаморочення, сильна слабкість, судоми чи порушення свідомості можуть бути ознаками отруєння. Симптоми іноді з’являються не одразу, а через кілька годин або навіть днів. Викликайте 103 або 112 та звертайтеся по медичну допомогу. Залишки грибів або готової страви збережіть – вони можуть допомогти фахівцям встановити причину отруєння», – підкреслили спеціалісти.

Про небезпечні гриби можна дізнатися за посиланням.

Читайте також: Перші вихідні після дощу: грибники вийшли на полювання на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців
Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців
12.10.2026, 16:08
Новини Харкова — головне 12 жовтня: обстріл Пісочина, удар по місту
Новини Харкова — головне 12 жовтня: обстріл Пісочина, удар по місту
12.10.2026, 14:55
Вже 22 постраждалих через удари по Харкову, що відбувається в Пісочині 📹
Вже 22 постраждалих через удари по Харкову, що відбувається в Пісочині 📹
12.10.2026, 13:07
Тиждень розпочався з ударів: атаковані багатоповерхівки в Харкові, постраждалі
Тиждень розпочався з ударів: атаковані багатоповерхівки в Харкові, постраждалі
12.10.2026, 10:30
Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися
Момент удару по авто в Дергачах: Задоренко повідомив, де краще паркуватися
12.10.2026, 13:36
П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині
П’ятеро загиблих та 45 постраждалих – наслідки ударів ворога по Харківщині
12.10.2026, 09:31

Новини за темою:

19.09.2026
Перші вихідні після дощу: грибники вийшли на полювання на Харківщині (фото)
19.09.2026
Лише 66% дітей на Харківщині вчасно вакцинують – епідеміологи
11.09.2026
Якщо покусала тварина: куди звертатися на Харківщині по допомогу від сказу
04.09.2026
Ботулізм після «уколів краси»: харків’янку виписали через 16 днів лікування
21.08.2026
Захворіла на ботулізм, вколовши ботокс у косметолога: перший випадок у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Грибний сезон у розпалі: як уникнути отруєння – поради фахівців», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сезон “тихого полювання” наразі у розпалі, але, попереджають у Харківському обласному центру контролю та профілактики хвороб, похід до лісу може закінчитися отруєнням.".