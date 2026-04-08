Наближається Великдень: важливі поради від служб для жителів
Вже цієї неділі, 12 квітня, – Великдень. Правоохоронці та рятувальники звернулись до жителів та дали кілька порад, як безпечно відзначити свято.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попереджає: ворог підступний та цинічний, тож існують високі ризики масованих ракетних атак у цей день та різних провокацій.
Тож він радить жителям розглянути можливість відвідати богослужіння онлайн, уникати можливих провокацій та підбурювань, дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та негайно йти в укриття, одразу повідомляти поліцейським про підозрілі предмети та осіб, що пропонують дивні пропозиції за легкі гроші через інтернет.
Тим часом у ГУ ДСНС в Харківській області нагадали про важливі правила безпеки.
«Не ігноруйте сигнали небезпеки! Заздалегідь дізнайтеся у священнослужителів, де розташоване найближче укриття поруч із храмом. Тримайте запалені свічки подалі від одягу, волосся та легкозаймистих речей. Не залишайте лампадки вдома без нагляду — маленьке джерело вогню може стати причиною великої трагедії. Пам’ятайте про часові обмеження, що діють у Харківській області», – звернулись рятувальники.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 13:16;