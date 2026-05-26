Під Харковом палав дім та постраждав чоловік: що сталося (фото)

Пожежа у приватному секторі у місті Дергачі сталася вдень 26 травня.

Інформація про загоряння у будинку на вулиці Трудовій надійшла на номер «101» о 15:00, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місце виїжджали три відділення рятувальників. На момент їхнього прибуття вогонь охопив літню кухню за однією адресою та дах приватного будинку за іншою. Загальна площа горіння становила 120 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі постраждав 69-річний чоловік.

Вогонь удалося оперативно ліквідувати. За попередніми даними, причина пожежі – коротке замикання.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Сталася пожежа у будинку та господарській будівлі на загальній площі 150 квадратних метрів.