Під Харковом палав дім та постраждав чоловік: що сталося (фото)
Пожежа у приватному секторі у місті Дергачі сталася вдень 26 травня.
Інформація про загоряння у будинку на вулиці Трудовій надійшла на номер «101» о 15:00, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місце виїжджали три відділення рятувальників. На момент їхнього прибуття вогонь охопив літню кухню за однією адресою та дах приватного будинку за іншою. Загальна площа горіння становила 120 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі постраждав 69-річний чоловік.
Вогонь удалося оперативно ліквідувати. За попередніми даними, причина пожежі – коротке замикання.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 26 травня армія РФ вдарила БпЛА по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Сталася пожежа у будинку та господарській будівлі на загальній площі 150 квадратних метрів.
Читайте також: Яд у чорноземі: яка невидима загроза внаслідок боїв отруює Харківщину (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Дергачі, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Під Харковом палав дім та постраждав чоловік: що сталося (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 18:29;