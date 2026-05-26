П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові

Події 11:06   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що близько опівночі отримали повідомлення про ДТП на Аерокосмічному проспекті в Харкові. 

Як виявилося, водій Lexus не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та врізався у паркан.

Під час спілкування з водієм копи також помітили ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти відповідний огляд на місці події. Драгер підтвердив припущення копів – він показав 1.15 проміле. Із таким вердиктом чоловік погодився.

Крім того, правоохоронці встановили, що винуватець ДТП розтинав по місту без прав.

ДТП у Харкові

Поліцейські відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП”, – додали правоохоронці.

