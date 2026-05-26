П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що близько опівночі отримали повідомлення про ДТП на Аерокосмічному проспекті в Харкові.

Як виявилося, водій Lexus не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та врізався у паркан.

Під час спілкування з водієм копи також помітили ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти відповідний огляд на місці події. Драгер підтвердив припущення копів – він показав 1.15 проміле. Із таким вердиктом чоловік погодився.

Крім того, правоохоронці встановили, що винуватець ДТП розтинав по місту без прав.

“Поліцейські відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП”, – додали правоохоронці.