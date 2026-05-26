Майже пів тисячі людей евакуювали рятувальники за тиждень

Суспільство 10:28   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі облуправління ДСНС розповіли, що за минулий тиждень рятувальники вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області 427 людей.

Серед евакуйованих – 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю, зазначили рятувальники.

Щодня рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевої влади працюють разом, аби вчасно вивезти людей із-під загрози ворожих обстрілів та зберегти найцінніше — життя“, – написали у ДСНС.

Також у ДСНС нагадали, що цілодобова лінія, за якою можна звертатися за допомогою з евакуації – 203.

