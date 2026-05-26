Майже пів тисячі людей евакуювали рятувальники за тиждень
Скриншот
У пресслужбі облуправління ДСНС розповіли, що за минулий тиждень рятувальники вивезли з небезпечних населених пунктів Харківської області 427 людей.
Серед евакуйованих – 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю, зазначили рятувальники.
“Щодня рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевої влади працюють разом, аби вчасно вивезти людей із-під загрози ворожих обстрілів та зберегти найцінніше — життя“, – написали у ДСНС.
Також у ДСНС нагадали, що цілодобова лінія, за якою можна звертатися за допомогою з евакуації – 203.
Читайте також: Сьогодні піротехніки продовжать розміновувати Харківщину
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, евакуація, рятівники, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже пів тисячі людей евакуювали рятувальники за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 10:28;