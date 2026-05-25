Два напади за годину: у Шевченківському районі Харкова спіймали ґвалтівника

22-річного безробітного чоловіка, який увечері 23 травня намагався зґвалтувати 16-річну дівчину та 41-річну жінку у Шевченківському районі Харкова, затримали.

Нападник діяв за схожим сценарієм, користуючись безлюдністю вулиць, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Першою жертвою стала 16-річна дівчина. Чоловік помітив її, почав переслідувати та наздогнав неподалік супермаркету. Далі спробував познайомитися, а після відмови — штовхнув дівчину на землю, почав душити та намагався зґвалтувати. Потерпіла почала голосно кричати, через що чоловік злякався й втік.

Втім, уже за годину на тому ж проспекті він напав на 41-річну жінку. Наздогнав її, схопив за шию та завдав кількох ударів кулаком у голову. Попри шоковий стан, жінка встигла дістати газовий балончик і розпилити його в обличчя нападнику. Надалі спробувала втекти у бік проїжджої частини, але фігурант наздогнав її, повалив на асфальт, ліг зверху, бив по спині та намагався зґвалтувати. Завершити задумане зловмиснику завадив автомобіль, що наближався. Він знову втік.

Чоловікові повідомили про підозру за фактами замахів на зґвалтування, у тому числі неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 ККУ). Прокуратура вимагатиме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, раніше правоохоронці затримали у Харкові 49-річного чоловіка, який, за даними слідства, зґвалтував жінку.