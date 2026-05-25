«Все полетіло»: ракетний удар по Дергачах — перший за два роки (відео)

Події 19:36   25.05.2026
Олена Нагорна
Удар по промзоні Дергачів 25 травня став найбільшим за кількістю постраждалих у громаді з початку року. Також це перший ракетний удар по місту за останні два роки війни, розповів голова МВА Вячеслав Задоренко в етері «Суспільного».

“На території цивільних підприємств маємо суттєві пошкодження будівель та понад 20 транспортних засобів. Наразі продовжується ліквідація наслідків удару. Власники підприємств документують усі факти руйнувань і формують відповідні пакети документів, які у майбутньому допоможуть отримати компенсації та репараційні виплати від держави-агресора”, – поінформував Задоренко.

Також він опублікував кадри з території одного з двох пошкоджених цивільних підприємств – ТОВ ТК «Союз» – одного з небагатьох, які відновили свою роботу в умовах повномасштабної війни.

«Вибух… Усе полетіло. І ось ми бачимо наслідки. У нас дистриб’юторська компанія, тому [здійснюємо] доставки по Харкову і Харківській області продуктів харчування … Ніяких військових об’єктів тут не було і немає» – наголосив виконавчий директор ТОВ ТК «Союз» Ігор Бідненко.

Відео: Вячеслав Задоренко / телеграм

За даними Задоренка, з початку року внаслідок агресії РФ на території Дергачівської громади загинуло 13 людей, ще 53 отримали поранення. Пошкоджено або зруйновано понад 190 житлових будинків, 11 приватних підприємств та близько 60 цивільних автомобілів.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», вибух сколихнув Дергачі близько 12:00 25 травня. Ракета влучила по промисловій зоні. Уламки розлетілися по території двох цивільних підприємств, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків – 25 та 68 років. Ще 17 людей поранені. Усі — дорослі, троє – у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. Крім того, декілька жителів Дергачів мали гостру реакцію на стрес. За даними обласної прокуратури, загальна кількість постраждалих сягнула 22. Серед поранених цивільні працівники підприємств, які були на робочій зміні, та місцеві мешканці. У ДСНС уточнили, що через удар виникла пожежа на території цивільного підприємства. Вибух пошкодив складські будівлі, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автівки.

Читайте також: Небезпека на окружній, 20 ударів БпЛА: Терехов підбив підсумки тижня в Харкові

Автор: Олена Нагорна
Новини за темою:

25.05.2026
Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)
25.05.2026
Вибухи чули в Харкові: ворог вдарив по Дергачах, є загиблий
13.05.2026
Удар по критичній інфраструктурі на Дергачівщині: без світла 4500 людей
18.04.2026
Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена
13.04.2026
РФ вдарили по підприємству в Дергачах: поранені п’ятеро працівників (фото)


