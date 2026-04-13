РФ вдарили по підприємству в Дергачах: поранені п’ятеро працівників (фото)
Сьогодні, 13 квітня, близько 11:50 ЗС РФ атакували трьома безпілотниками (попередньо, типу «V2U») територію підприємства у місті Дергачі.
Доповнено о 14:15. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що внаслідок удару по підприємству шпиталізували п’ятьох чоловіків 1963, 1965, 1978 та 1981. У них – численні уламкові поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані.
«Частина боєкомплекту одного з ворожих дронів не здетонувала та впала обабіч однієї з автодоріг, наразі її вже знешкодили вибухотехніки ДСНС», – розповів Задоренко.
14:04. «Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт. Поранення отримали п’ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, також вибухи чули в місті близько 11:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район – падіння російського БпЛА зафіксували на території навчального закладу.
Також з самого ранку під ударами перебуває Золочівська громада – росіяни атакували КАБами та БпЛА. Дісталося приватним будинкам, а також кареті “швидкої”. В результаті “прильотів” є тяжко поранені та руйнування.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, підприємство, удар, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 14:16;