РФ вдарили по підприємству в Дергачах: поранені п’ятеро працівників (фото)

Суспільство 14:16   13.04.2026
Вікторія Яковенко
РФ вдарили по підприємству в Дергачах: поранені п'ятеро працівників (фото)

Сьогодні, 13 квітня, близько 11:50 ЗС РФ атакували трьома безпілотниками (попередньо, типу «V2U») територію підприємства у місті Дергачі.

Доповнено о 14:15. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що внаслідок удару по підприємству шпиталізували п’ятьох чоловіків 1963, 1965, 1978 та 1981. У них – численні уламкові поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані.

«Частина боєкомплекту одного з ворожих дронів не здетонувала та впала обабіч однієї з автодоріг, наразі її вже знешкодили вибухотехніки ДСНС», – розповів Задоренко.

14:04. «Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт. Поранення отримали п’ятеро працівників — чоловіки. Постраждалим надається необхідна медична допомога», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, також вибухи чули в місті близько 11:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район – падіння російського БпЛА зафіксували на території навчального закладу.

Також з самого ранку під ударами перебуває Золочівська громада – росіяни атакували КАБами та БпЛА. Дісталося приватним будинкам, а також кареті “швидкої”. В результаті “прильотів” є тяжко поранені та руйнування.

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:

12.04.2026
По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я
06.04.2026
У Дергачах під Харковом будують підземний дитсадок: коли відкриють (відео)
01.04.2026
30 км на велосипеді до доньки: як виживають без електричок на Харківщині 📹
26.03.2026
У центрі Дергачів сталася пожежа: Задоренко повідомив про підпал сухостою
25.03.2026
FPV продовжують полювати на цивільні автівки у прикордонні Харківщини (відео)


