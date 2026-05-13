Удар по критичній інфраструктурі на Дергачівщині: без світла 4500 людей

Вранці 13 травня росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на території Дергачівщини, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

В результаті понад 4500 абонентів у Дергачах, Слатиному та Безруках залишилися без світла. Наразі енергетики вже намагаються відновити пошкоджені мережі. Світло обіцяють повернути вже до кінця доби, якщо не буде повторних обстрілів.

“Окрім цього, зранку росіяни також обстріляли кілька будинків у Козачій Лопані, на місці влучань сталися загоряння. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Тип зброї, з якої завдавалися удари, встановлюється”, – додав Задоренко.