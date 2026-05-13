Вагітна та її знайомий підпалили авто ЗСУ на Харківщині – прокуратура (фото)

Правоохоронці передали до суду справу двох мешканців Чугуївщини, які за даними слідства, знищили автомобіль українських військових.

За даними Харківської обласної прокуратури, у січні 27-річна наркозалежна жінка, яка вже мала проблеми із законом через месенджер «Телеграм» знайшла пропозицію «легкого заробітку» — здійснити підпали авто за грошову винагороду.

«Будучи вагітною та розуміючи, що самотужки план не реалізує, жінка залучила свого знайомого — мешканця району. Вони підійшли до вантажівки марки «Daf», що належить військовим, облили її заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною і піднесли запальничку. Внаслідок цього відбулося займання», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: з місця злочину фігуранту втекли. Транспортний засіб було виведено з ладу. Сума завданих збитків перевищує 400 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали жінку та спільника. Їм інкримінують умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наразі підозрювані перебувають у СІЗО.

Зараз слідство встановлює особу «роботодавця».