Вагітна та її знайомий підпалили авто ЗСУ на Харківщині – прокуратура (фото)
Правоохоронці передали до суду справу двох мешканців Чугуївщини, які за даними слідства, знищили автомобіль українських військових.
За даними Харківської обласної прокуратури, у січні 27-річна наркозалежна жінка, яка вже мала проблеми із законом через месенджер «Телеграм» знайшла пропозицію «легкого заробітку» — здійснити підпали авто за грошову винагороду.
«Будучи вагітною та розуміючи, що самотужки план не реалізує, жінка залучила свого знайомого — мешканця району. Вони підійшли до вантажівки марки «Daf», що належить військовим, облили її заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною і піднесли запальничку. Внаслідок цього відбулося займання», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі кажуть: з місця злочину фігуранту втекли. Транспортний засіб було виведено з ладу. Сума завданих збитків перевищує 400 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали жінку та спільника. Їм інкримінують умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наразі підозрювані перебувають у СІЗО.
Зараз слідство встановлює особу «роботодавця».
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, ЗСУ, поджег, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 12:09;