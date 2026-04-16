Чоловік на Харківщині намагався підпалити авто воїнів – поліція
Правоохоронці затримали на Харківщині 52-річного чоловіка, який, за даними слідства хтів підпалити авто військовослужбовців.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня в селищі Безлюдівка фігурант порізав колеса на військовому авто й облив заднє колесо бензином, щоб здійснити підпал.
“В цей момент зловмисника виявив власник автомобіля, який зупинивши його дії та повідомив про вчинення кримінального правопорушення до поліції”, – розповіли правоохоронці.
У чоловіка вилучили ніж, запальничку та інші речові докази, додали копи.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
Нагадаємо, раніше суд визнав 31-річного та 48-річного харків’ян винними у підпалі автомобіля українського військового та призначив їм покарання у вигляді шести та п’яти років тюрми відповідно.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, поджег, поліція, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 16:14;