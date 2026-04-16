Чоловік на Харківщині намагався підпалити авто воїнів – поліція

Суспільство 16:14   16.04.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці затримали на Харківщині 52-річного чоловіка, який, за даними слідства хтів підпалити авто військовослужбовців.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 квітня в селищі Безлюдівка фігурант порізав колеса на військовому авто й облив заднє колесо бензином, щоб здійснити підпал.

“В цей момент зловмисника виявив власник автомобіля, який зупинивши його дії та повідомив про вчинення кримінального правопорушення до поліції”, – розповіли правоохоронці.

У чоловіка вилучили ніж, запальничку та інші речові докази, додали копи.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15,  ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

авто воинов хотели поджечь на Харьковщине
Нагадаємо, раніше суд визнав 31-річного та 48-річного харків’ян винними у підпалі автомобіля українського військового та призначив їм покарання у вигляді шести та п’яти років тюрми відповідно.

Читайте також: П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові

Популярно
Чоловік на Харківщині намагався підпалити авто воїнів – поліція
Чоловік на Харківщині намагався підпалити авто воїнів – поліція
16.04.2026, 16:14
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Скільки супермаркетів та ринків працює у Харкові: цифри від мерії
Скільки супермаркетів та ринків працює у Харкові: цифри від мерії
16.04.2026, 15:28
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові
П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові
16.04.2026, 14:52
Чим став частіше обстрілювати ворог Харків, що з Печенізькою греблею – поліція
Чим став частіше обстрілювати ворог Харків, що з Печенізькою греблею – поліція
16.04.2026, 14:23

Новини за темою:

15.04.2026
На цвинтар у викраденому авто: хто заволодів ВАЗом на Балаклійщині
08.04.2026
Як продати авто в Харкові швидко та вигідно
06.04.2026
За що жінка “щиро подякувала поліцейським”
03.03.2026
“Авто для військових”: на Харківщині розшукують організаторів схеми
10.02.2026
Ворожий БпЛА атакував авто з хлібом на Харківщині: постраждав в.о. старости


Якщо вам цікава новина: «Чоловік на Харківщині намагався підпалити авто воїнів – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині 52-річного чоловіка, який, за даними слідства хтів підпалити авто військовослужбовців.".