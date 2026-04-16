П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові

Суспільство 14:52   16.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 22-річний чоловік, який наприкінці липня 2024-го року в центрі Богодухова сбив пішохода.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант їхав за кермом “BMW” по центральній площі міста разом із двома друзями.

“Перевищивши допустиму швидкість, він не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Крім того, водій допустив зіткнення з чотирма припаркованими неподалік автівками. Потерпілого чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні”, – розповіли правоохоронці.

Згідно з висновками медичного огляду, на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного (1,53%), а також наркотичного (канабіоїди) сп’яніння.

У суді, кажуть в прокуратурі, чоловік вину визнав у повному обсязі, просив у потерпілого вибачення та пояснив своє нетверезе водіння стресовим станом.

Фігуранта визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

“З урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком його остаточно засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 6 років. “BMW” конфісковано”, – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі уточнили, що чоловік скоїв ДТП, перебуваючи на “умовному” терміні за вчинення шахрайства.

Відео: Харківська обласна прокуратура

