П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові
Вирок отримав 22-річний чоловік, який наприкінці липня 2024-го року в центрі Богодухова сбив пішохода.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант їхав за кермом “BMW” по центральній площі міста разом із двома друзями.
“Перевищивши допустиму швидкість, він не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Крім того, водій допустив зіткнення з чотирма припаркованими неподалік автівками. Потерпілого чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні”, – розповіли правоохоронці.
Згідно з висновками медичного огляду, на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного (1,53%), а також наркотичного (канабіоїди) сп’яніння.
У суді, кажуть в прокуратурі, чоловік вину визнав у повному обсязі, просив у потерпілого вибачення та пояснив своє нетверезе водіння стресовим станом.
Фігуранта визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження.
“З урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком його остаточно засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 6 років. “BMW” конфісковано”, – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі уточнили, що чоловік скоїв ДТП, перебуваючи на “умовному” терміні за вчинення шахрайства.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, пешеход, приговор, пьяный за рулем, сбил, Харьковська областна прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’яний і під наркотиками: “посадили” водія, який збив пішохода в Богодухові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 14:52;