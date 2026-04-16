Пьяный и под наркотиками: «посадили» водителя, сбившего пешехода в Богодухове

Приговор получил 22-летний мужчина, который в конце июля 2024 года в центре Богодухова сбил пешехода.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант ехал за рулем «BMW» по центральной площади города вместе с двумя друзьями.

«Превысив допустимую скорость, он не справился с управлением и наехал на пешехода, который в этот момент находился на краю проезжей части. Кроме того, водитель столкнулся с четырьмя припаркованными неподалеку автомобилями. Пострадавшегл мужчину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу», — рассказали правоохранители.

Согласно выводам медицинского осмотра, на момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного (1,53%), а также наркотического (канабиоиды) опьянения.

В суде, говорят в прокуратуре, мужчина вину признал в полном объеме, просил у потерпевшего извинения и объяснил свое нетрезвое вождение стрессовым состоянием.

Фигуранта признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что причинило потерпевшему тяжкое телесное повреждение.

«С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору он приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 6 лет. «BMW» конфискована», — отметили правоохранители.

В прокуратуре уточнили, что мужчина совершил ДТП, находясь на «условном» сроке за совершение мошенничества.

Видео: Харьковская областная прокуратура

