Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники

Происшествия 13:05   01.05.2026
Виктория Яковенко
1 мая около 10:00 оккупанты ударили БпЛА типа «Молния» по территории одного из предприятий пищевой промышленности в городе Богодухов.

В результате обстрела поврежден цех производственного объекта. Пострадали четыре работника, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр Богодухова Владимир Белый отметил, что сутки в городе снова были непростыми — зафиксировали более 20 попаданий.

«Враг продолжает свой бессмысленный террор: в населенных пунктах повреждены жилые дома, гражданские автомобили и имущество фермерского хозяйства. Под ударом оказалось и наше коммунальное предприятие. Больно за наши учебные заведения. Забродовская школа и лицей №2 получили повреждения. Несмотря на все – спасибо защитникам нашего неба! Не все вражеские беспилотники достигли целей – и это заслуга наших воинов. Верим в них, помогаем армии и держимся вместе», — пишет Белый.

Читайте также: Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый

Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
01.05.2026, 12:42
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
01.05.2026, 12:53
Ударные дроны атакуют Харьков утром, есть пострадавший – детали (дополнено)
Ударные дроны атакуют Харьков утром, есть пострадавший – детали (дополнено)
01.05.2026, 09:18
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
29.04.2026, 17:51
Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники
Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники
01.05.2026, 13:05

Новости по теме:

30.04.2026
Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый
27.04.2026
В ковровых бомбардировках РФ заменила Су на БпЛА и ждет «зеленку» в Купянске
25.04.2026
«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)
23.04.2026
В чем смысл массированных ударов по Богодухову — мнение Бутусова (видео)
23.04.2026
Паника в Богодухове: начальник РВА зовет жителей в гости (видео)


Если вам интересна новость: «Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
