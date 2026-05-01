Пищевое предприятие атаковала РФ в Богодухове: пострадали работники

1 мая около 10:00 оккупанты ударили БпЛА типа «Молния» по территории одного из предприятий пищевой промышленности в городе Богодухов.

В результате обстрела поврежден цех производственного объекта. Пострадали четыре работника, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Мэр Богодухова Владимир Белый отметил, что сутки в городе снова были непростыми — зафиксировали более 20 попаданий.

«Враг продолжает свой бессмысленный террор: в населенных пунктах повреждены жилые дома, гражданские автомобили и имущество фермерского хозяйства. Под ударом оказалось и наше коммунальное предприятие. Больно за наши учебные заведения. Забродовская школа и лицей №2 получили повреждения. Несмотря на все – спасибо защитникам нашего неба! Не все вражеские беспилотники достигли целей – и это заслуга наших воинов. Верим в них, помогаем армии и держимся вместе», — пишет Белый.