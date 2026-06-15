Live

Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)

Происшествия 20:04   15.06.2026
Оксана Якушко
Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)

Посеченные стены, поврежденные вольеры, погибшие животные – что осталось после атаки российского БпЛА по Харьковскому зоопарку.

«Было попадание «шахедов» по ​​Харькову, было попадание по зоопарку. Могу сказать, что пострадали некоторые вольеры в зоопарке. К сожалению, несколько особей погибли. Скоро будем более подробно все знать. К счастью, большие животные не пострадали. Люди тоже не пострадали», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Еще одно попадание в Холодногорском районе возле частных жилых домов — повреждена кровля одного жилого дома.

Как писала ранее МГ «Объектив», россияне атаковали Харьковский зоопарк в 18:17.

Читайте также: Новости Харькова – главное 15 июня: РФ ударила по зоопарку, погибли спасатели

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 15 июня: РФ ударила по зоопарку, погибли спасатели
Новости Харькова – главное 15 июня: РФ ударила по зоопарку, погибли спасатели
15.06.2026, 20:25
Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)
Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)
15.06.2026, 20:04
По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные
По зоопарку Харькова ударили россияне — пострадали животные
15.06.2026, 19:17
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 июня 2026: какой праздник и день в истории
15.06.2026, 06:00
Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹
Ночная атака на Харьков: имена погибших спасателей, состояние пострадавших 📹
15.06.2026, 12:13
Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области
Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области
15.06.2026, 20:55

Новости по теме:

14.06.2026
Горел Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасали картины (видео)
14.06.2026
Два человека пострадали из-за ударов БпЛА за прошедшие сутки на Харьковщине
14.06.2026
Пожар вспыхнул в жилом доме после атаки россиян в Харьковской области (фото)
11.06.2026
Теракт мог произойти в центре Харькова; ДТП с детьми – итоги 11 июня (видео)
11.06.2026
Массированную атаку БпЛА пережил ночью Чугуев


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 20:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посеченные стены, поврежденные вольеры, погибшие животные – что осталось после атаки российского БпЛА по Харьковскому зоопарку.".