Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)
Посеченные стены, поврежденные вольеры, погибшие животные – что осталось после атаки российского БпЛА по Харьковскому зоопарку.
«Было попадание «шахедов» по Харькову, было попадание по зоопарку. Могу сказать, что пострадали некоторые вольеры в зоопарке. К сожалению, несколько особей погибли. Скоро будем более подробно все знать. К счастью, большие животные не пострадали. Люди тоже не пострадали», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Еще одно попадание в Холодногорском районе возле частных жилых домов — повреждена кровля одного жилого дома.
Как писала ранее МГ «Объектив», россияне атаковали Харьковский зоопарк в 18:17.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 20:04;