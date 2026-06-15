Несколько животных погибли после удара БпЛА по зоопарку Харькова (фото, видео)

Посеченные стены, поврежденные вольеры, погибшие животные – что осталось после атаки российского БпЛА по Харьковскому зоопарку.

«Было попадание «шахедов» по ​​Харькову, было попадание по зоопарку. Могу сказать, что пострадали некоторые вольеры в зоопарке. К сожалению, несколько особей погибли. Скоро будем более подробно все знать. К счастью, большие животные не пострадали. Люди тоже не пострадали», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Еще одно попадание в Холодногорском районе возле частных жилых домов — повреждена кровля одного жилого дома.

Как писала ранее МГ «Объектив», россияне атаковали Харьковский зоопарк в 18:17.