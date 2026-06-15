Новости Харькова – главное 15 июня: погибли спасатели, атака БпЛА
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07:25
Пятеро спасателей погибли, пострадали гражданские: ночью россияне били БпЛА
Ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку БпЛА. Под ударами был Холодногорский и Шевченковский районы. Первые «прилеты» были около 01:30. Мэр Игорь Терехов уточнил: враг атакует Холодногорский район. После чего начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: пострадали трое мужчин.
«Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины. В тяжелом состоянии пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Медики оказывают неотложную помощь 36-летнему мужчине», – написал начальник ХОВА.
Также ВС РФ обстреляли Шевченковский район – по информации мэра, «прилетело» возле жилых домов. Там пострадала 34-летняя женщина, ее госпитализировали.
Позже министр МВД Игорь Клименко сообщил: во время тушения пожара в Харькове погибли пятеро спасателей, еще пять – ранены. Трагедия произошла в результате повторного российского удара.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 07:26;