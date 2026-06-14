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Горит Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасают картины (видео)

Происшествия 19:32   14.06.2026
Оксана Якушко
Горит Художественный музей в Харькове, Терехов и ГСЧС спасают картины (видео)

После удара российского БпЛА в Художественном музее вспыхнул пожар. 

Это не падение обломков «шахеда», это направленный удар, говорит об атаке по Харьковскому художественному музею мэр Харькова Игорь Терехов.

«На самом деле ужасные последствия, потому что произошло попадание в Художественный музей. Там находилось определенное количество картин, и мы все вместе с ГСЧС, наша команда, сейчас спускали их в укрытие. Это наши ценности, которые мы очень хотим оставить нашему будущему. Очень серьезный пожар — полностью выгорает сейчас крыша, но сейчас длится воздушная тревога и поэтому все в укрытиях», — рассказывает Терехов, стоя в метро.

Есть угроза, что экспонаты Художественного музея могут сгореть, кроме этого, угроза, что при тушении пожара все будет залито. Чтобы эвакуировали все картины, находившиеся в художественном музее, пришлось взламывать двери.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После удара российского БпЛА в Художественном музее вспыхнул пожар. ".