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Ездить на велосипеде в Харькове станет безопасно? Депутаты утвердили концепцию

Общество 12:35   30.07.2026
Виктория Яковенко
Ездить на велосипеде в Харькове станет безопасно? Депутаты утвердили концепцию Скриншот

Накануне, 29 июля, в Харькове утвердили концепция развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры. Решение приняли депутаты во время сессии горсовета.

В мэрии говорят, что концепция учитывает современные требования безопасности и строительства и поможет интегрировать велосипед в городскую транспортную систему в условиях ограниченного пространственного ресурса исторической застройки города.

«Концепция содержит ряд подробных карт-схем. В частности, они определяют точки притяжения велосипедистов в Харькове, показывают план велосипедной сети, рекомендованные маршруты и объекты велосипедного сервиса. Также разработано 30 детальных схем, которые дают конкретные инструкции по оптимальному расположению велосипедных элементов в пределах городской инфраструктуры. Кроме того, документ учитывает возможность оперативного строительства велосипедных полос, использующих дорожные габариты, путем разметки или отделения небольшими физическими барьерами», — отметили в горсовете.

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» констатирует: это важный этап в долгом развитии этой идеи, над которой в городе работали многие.

«Опыт полномасштабной войны подчеркивает ее главный принцип: велосипед – это транспорт. Когда в 2022 году в Харькове не работал общественный транспорт, именно велосипед стал незаменимым транспортом для многих. Велосипед не должен быть только спортом и досугом. Как и в большинстве европейских стран он должен стать полноценным транспортом на карте Харькова. Но главное препятствие для этого – безопасность, и не только от дронов. Совместное пользование дорогами никогда не может быть безопасно ни для автомобилистов, ни для велосипедистов», — подчеркнули антикоррупционеры.

Они уточнили, что принятие велоконцепции не требует выделения средств.

Ознакомиться с велоконцепцией можно здесь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 29 июля, в Харькове утвердили концепция развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры. Решение приняли депутаты во время сессии горсовета.".