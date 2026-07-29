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Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля

Погода 20:11   29.07.2026
Оксана Горун
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля Фото: пресс-служба ХОВА

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует сильный ветер 30 июля, а уже с 31-го начнется повышение температуры.

«Ветер перемен» будет дуть в Харькове и области 30 июля. Метеорологи предупредили о порывах до 15 – 20 м/с и объявили о первом уровне опасности («желтом»).

30 июля обещает стать последним относительно прохладным днем на этой неделе. В Харькове ожидают, что температура воздуха будет: ночью 13 – 15° тепла, днем ​​22 – 24°. В области: ночью 11 – 16°, днем ​​20 – 25°.

Уже 31 июля, по прогнозу, дневная температура достигнет отметки в +30°. Начало августа станет особенно жарким. Уже в понедельник, 3 августа, термометры покажут +37°.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 20:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует сильный ветер 30 июля, а уже с 31-го начнется повышение температуры".