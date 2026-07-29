Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует сильный ветер 30 июля, а уже с 31-го начнется повышение температуры.

«Ветер перемен» будет дуть в Харькове и области 30 июля. Метеорологи предупредили о порывах до 15 – 20 м/с и объявили о первом уровне опасности («желтом»).

30 июля обещает стать последним относительно прохладным днем на этой неделе. В Харькове ожидают, что температура воздуха будет: ночью 13 – 15° тепла, днем ​​22 – 24°. В области: ночью 11 – 16°, днем ​​20 – 25°.

Уже 31 июля, по прогнозу, дневная температура достигнет отметки в +30°. Начало августа станет особенно жарким. Уже в понедельник, 3 августа, термометры покажут +37°.