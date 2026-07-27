Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует опасную погоду в городе и регионе завтра, 28 июля.

По данным метеорологов, в Харькове будет гроза и град. В области — гроза, местами сильный дождь и град. Это будет сопровождаться порывами ветра до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха несколько снизится. В Харькове прогнозируют: ночью 17 – 19 градусов тепла, днем ​​24 – 26°. В области: ночью 15 – 20°, днем ​​23 – 28°.

Непогода, по прогнозам, захватит Харьковщину на ближайшие трое суток. С 31 июля лето начнет возвращаться в норму.

Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.