Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля
Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует опасную погоду в городе и регионе завтра, 28 июля.
По данным метеорологов, в Харькове будет гроза и град. В области — гроза, местами сильный дождь и град. Это будет сопровождаться порывами ветра до 15 – 20 м/с.
Температура воздуха несколько снизится. В Харькове прогнозируют: ночью 17 – 19 градусов тепла, днем 24 – 26°. В области: ночью 15 – 20°, днем 23 – 28°.
Непогода, по прогнозам, захватит Харьковщину на ближайшие трое суток. С 31 июля лето начнет возвращаться в норму.
Читайте также: Отвлечься от «прилетов»: в ботсаду Харькова создали сенсорную зону (видео)
Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.