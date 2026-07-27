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Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля

Погода 20:11   27.07.2026
Оксана Горун
Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля Фото: Оксана Якушко

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует опасную погоду в городе и регионе завтра, 28 июля.

По данным метеорологов, в Харькове будет гроза и град. В области — гроза, местами сильный дождь и град. Это будет сопровождаться порывами ветра до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха несколько снизится. В Харькове прогнозируют: ночью 17 – 19 градусов тепла, днем ​​24 – 26°. В области: ночью 15 – 20°, днем ​​23 – 28°.

Непогода, по прогнозам, захватит Харьковщину на ближайшие трое суток. С 31 июля лето начнет возвращаться в норму.

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Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 20:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует опасную погоду в городе и регионе завтра, 28 июля".