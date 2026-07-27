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Гроза та град – прогноз погоди в Харкові й області на 28 липня

Погода 20:11   27.07.2026
Оксана Горун
Гроза та град – прогноз погоди в Харкові й області на 28 липня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує небезпечну погоду в місті та регіоні завтра, 28 липня.

За даними метеорологів, у Харкові буде гроза та град. В області – гроза, місцями сильний дощ та град. Це супроводжуватиметься поривами вітру до 15 – 20 м/с.

Температура повітря дещо знизиться. У Харкові прогнозують: вночі 17 – 19 градусів тепла, вдень 24 – 26°. В області: вночі 15 – 20°, вдень 23 – 28°.

Негода, за прогнозами, захопить Харківщину на найближчі три доби. З 31 липня літо почне повертатися до норми.

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Раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень-2026. Останній місяць літа має бути “нормальним”: середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла, що є типовим для серпня.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 20:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує небезпечну погоду в місті та регіоні завтра, 28 липня".