Гроза та град – прогноз погоди в Харкові й області на 28 липня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує небезпечну погоду в місті та регіоні завтра, 28 липня.

За даними метеорологів, у Харкові буде гроза та град. В області – гроза, місцями сильний дощ та град. Це супроводжуватиметься поривами вітру до 15 – 20 м/с.

Температура повітря дещо знизиться. У Харкові прогнозують: вночі 17 – 19 градусів тепла, вдень 24 – 26°. В області: вночі 15 – 20°, вдень 23 – 28°.

Негода, за прогнозами, захопить Харківщину на найближчі три доби. З 31 липня літо почне повертатися до норми.

Раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень-2026. Останній місяць літа має бути “нормальним”: середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла, що є типовим для серпня.