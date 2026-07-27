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Яким буде серпень у Харкові та області: прогноз синоптиків

Суспільство 15:24   27.07.2026
Вікторія Яковенко
Яким буде серпень у Харкові та області: прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в останній місяць літа усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у серпні також очікується у межах кліматичної норми – 40 мм.

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, в другій половині тижня до регіону повернеться ясна погода та температура почне підвищуватися. Перші дні серпня обіцяють бути спекотними.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень 2026-го року на Харківщині.".