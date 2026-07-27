Яким буде серпень у Харкові та області: прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в останній місяць літа усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у серпні також очікується у межах кліматичної норми – 40 мм.

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, в другій половині тижня до регіону повернеться ясна погода та температура почне підвищуватися. Перші дні серпня обіцяють бути спекотними.