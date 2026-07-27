“Жах коїться щодня у Харкові” – Терехов про наслідки обстрілів міста (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов назвав минулий тиждень дуже важким. За його даними, ворог вдарив по місту 17 разів.

“На жаль, 24 людини отримали поранення, троє людей загинули. Вчора був приліт “бандеролі”. Це такий новий тип зброї, яку росіяни використовують у своєму арсеналі. На жаль, було влучання біля приватного житлового будинку. Одна жінка загинула. Її син перебуває у лікарні зараз”, – розповів Терехов в етері нацмарафону .

За його словами, комунальники вже закрили всі контури та дахи. На місці удари працюють мобільні ЦНАПи, щоб люди могли оформити всі необхідні документи для відновлення. Також газовики відновлюють постачання у двох будинках.

“Жах коїться щодня у Харкові. Вчора ввечері було влучання FPV-дрона по офісному приміщенню, розташованого у Слобідському районі. Ніхто не постраждав, але пошкодження дуже суттєві”, – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»