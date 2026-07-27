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Синєгубов: понад два десятки постраждалих за добу через удари РФ

Події 09:07   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: понад два десятки постраждалих за добу через удари РФ

Харків, а також 15 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” загинула жінка, також постраждали 22 мешканці регіону.

“У м. Харків загинула 40-річна жінка, зазнали поранень 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримали 14 людей, зокрема 17-річна дівчина; у м. Ізюм поранено 60-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у 72-річної і 66-річної жінок; у м. Лозова зазнали гострої реакції на стрес 50-річна жінка і 29-річний чоловік; у сел. Золочів зазнав вибухових поранень 23-річний чоловік”, – зазначив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • сім КАБів;
  • сім ФАБ-500;
  • БпЛА типу “герань-2”;
  • 12 БпЛА типу «молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 09:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 15 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".