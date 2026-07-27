Росіяни намагалися прорватися 14 разів – подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у районі Стариці, Лимана, Ізбицького, Волохівки та Охрімівки.

На Куп’янському – зафіксували три бої біля Куп’янська, Подолів та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8884 дрони-камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: