Синегубов: больше двух десятков пострадавших за сутки из-за ударов РФ

Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» погибла женщина, также пострадали 22 жителя региона.

«В Харькове погибла 40-летняя женщина, получили ранения 54-летний мужчина и 10-летний мальчик, острую реакцию на стресс получили 14 человек, в том числе 17-летняя девушка; в г. Изюм ранен 60-летний мужчина, острая реакция на стресс – у 72-летней и 66-летней женщин; в г. Лозовая подверглись острой реакции на стресс 50-летняя женщина и 29-летний мужчина; в пос. Золочев получил взрывные ранения 23-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

семь КАБов;

семь ФАБ-500;

БпЛА типа «Герань-2»;

12 БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

22 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.