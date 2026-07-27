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Синегубов: больше двух десятков пострадавших за сутки из-за ударов РФ

Происшествия 09:07   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: больше двух десятков пострадавших за сутки из-за ударов РФ Фото: ХОВА

Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» погибла женщина, также пострадали 22 жителя региона.

«В Харькове погибла 40-летняя женщина, получили ранения 54-летний мужчина и 10-летний мальчик, острую реакцию на стресс получили 14 человек, в том числе 17-летняя девушка; в г. Изюм ранен 60-летний мужчина, острая реакция на стресс – у 72-летней и 66-летней женщин; в г. Лозовая подверглись острой реакции на стресс 50-летняя женщина и 29-летний мужчина; в пос. Золочев получил взрывные ранения 23-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • семь КАБов;
  • семь ФАБ-500;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • 12 БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 22 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 09:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".