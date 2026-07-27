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Медики Харьковщины получили награды от Зеленского по случаю праздника

Общество 10:22   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Медики Харьковщины получили награды от Зеленского по случаю праздника Фото: Олег Синегубов

Накануне Дня медицинских работников президент Владимир Зеленский вручил государственные награды сотрудникам медицины Харьковщины.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по случаю праздника награды получили:

  • Орденом «За заслуги» III степени награждены парамедики и экстренные медицинские техники Купянского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Павла Гончара, Романа Горбашова, Игоря Калашникова и Андрея Смолякова.
  • Орденом «За мужество» III степени отмечены экстренная медицинская техника Купянского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Максима Грида, врача отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрия Пиддубного, парамедика Волчанского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины медицинского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Евгения Юрко.
  • Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено директору Городской клинической больницы №27 Ольге Ломакиной.
  • Звание «Заслуженный работник здравоохранения Украины» получила старший парамедик Балаклейского отделения экстренной медицинской помощи Полина Коваленко.

Напомним, ранее День медицинских работников отмечали в третье воскресенье июня. Однако указом президента в 2023 году эту дату изменили и установили новую – теперь профессиональный праздник сотрудников медицины 27 июля.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 10:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне Дня медицинских работников президент Владимир Зеленский вручил государственные награды сотрудникам медицины Харьковщины.".