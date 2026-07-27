Медики Харьковщины получили награды от Зеленского по случаю праздника

Накануне Дня медицинских работников президент Владимир Зеленский вручил государственные награды сотрудникам медицины Харьковщины.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по случаю праздника награды получили:

Орденом «За заслуги» III степени награждены парамедики и экстренные медицинские техники Купянского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Павла Гончара, Романа Горбашова, Игоря Калашникова и Андрея Смолякова.

Орденом «За мужество» III степени отмечены экстренная медицинская техника Купянского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Максима Грида, врача отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрия Пиддубного, парамедика Волчанского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины медицинского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Евгения Юрко.

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» присвоено директору Городской клинической больницы №27 Ольге Ломакиной.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Украины» получила старший парамедик Балаклейского отделения экстренной медицинской помощи Полина Коваленко.

Напомним, ранее День медицинских работников отмечали в третье воскресенье июня. Однако указом президента в 2023 году эту дату изменили и установили новую – теперь профессиональный праздник сотрудников медицины 27 июля.