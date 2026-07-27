Розбещував дітей й зберігав порно: справа 29-річного харків’янина – у суді

У серії тяжких злочинів проти дітей підозрюють 29-річного харків’янина, який тимчасово мешкав у своєї бабусі в Лозівському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, упродовж 2023 – 2025 років фігурант розбещував свого далекого родича, якого привозили до бабусі на канікули. Дитині було 13 років.

“Обвинувачений встановив контроль над хлопчиком під приводом “дружніх” стосунків, вчиняв стосовно нього дії сексуального характеру, а також змушував робити оголені фото та надсилати йому ці знімки”, – розповіли правоохоронці.

Крім того, паралельно з цим фігурант розбещував інших дітей, додають в прокуратурі. Через інтернет-гру він познайомився з хлопчиками 11 і 15 років та пропонував їм спілкуватися через мережу “Телеграм”.

“Знаючи про вік дітей, чоловік надсилав їм повідомлення із використанням сексуалізованої лексики та стікери порнографічного характеру. Крім того, проводив цинічні розмови на інтимні теми і вимагав виготовляти й надсилати оголені фото та відео”, – встановило слідство.

У лютому чоловіка затримали. У його телефоні виявили близько 100 файлів порнографічного характеру за участю дітей.

Справу фігуранта передали до суду. Йому інкримінують вчинення розпусних дій та дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, виготовлення, зберігання з метою розповсюдження зображень порнографічного характеру, вербування людини, умисне одержання доступу до дитячої порнографії.