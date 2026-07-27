Развращал детей и хранил порно: дело 29-летнего харьковчанина — в суде

В серии тяжких преступлений против детей подозревают 29-летнего харьковчанина, который временно проживал у своей бабушки в Лозовском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на протяжении 2023 – 2025 годов фигурант развращал своего дальнего родственника, которого привозили к бабушке на каникулы. Ребенку было 13 лет.

«Обвиняемый установил контроль над мальчиком под предлогом «дружеских» отношений, совершал по отношению к нему действия сексуального характера, а также заставлял делать обнаженные фото и присылать ему эти снимки», — рассказали правоохранители.

Кроме того, параллельно с этим фигурант развращал других детей, добавляют в прокуратуре. Через интернет-игру он познакомился с мальчиками 11 и 15 лет и предлагал им общаться в Telegram.

«Зная о возрасте детей, мужчина посылал им сообщения с использованием сексуализированной лексики и стикеры порнографического характера. Кроме того, проводил циничные разговоры на интимные темы и требовал делать и присылать обнаженные фото и видео», — установило следствие.

В феврале мужчину задержали. В его телефоне нашли около 100 файлов порнографического характера с участием детей.

Дело фигуранта передали в суд. Ему инкриминируют совершение развратных действий и действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, изготовления, хранения с целью распространения изображений порнографического характера, вербование человека, умышленное получение доступа к детской порнографии.