Сетки и мобильные укрытия начали появляться на АЗС в Харькове, что с топливом

Как в Харькове защищают АЗС от атак вражеских БПЛА, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Видим как тактика россиян меняется. Сегодня враг прицельно направляет свои дроны по АЗС. Это не только в Харькове, но и в прифронтовых городах и громадах по всей Украине. К сожалению, очень многие АЗС страдают. Хочу сказать, что никакой паники нет, дефицита топливо также нет. Что касается защиты, мы в постоянной коммуникации с нашими военными. Очень много уже АЗС, которые сделали сетки, чтобы исключить попадание FPV-дрона. Начали устанавливать защитные сооружения на АЗС, укрытия мобильные, чтобы операторы и люди в случае необходимости, когда раздается воздушная тревога, находились там и сохранили свою жизнь”, — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»