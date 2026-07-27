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Сетки и мобильные укрытия начали появляться на АЗС в Харькове, что с топливом

Записано 13:08   27.07.2026
Виктория Яковенко
Сетки и мобильные укрытия начали появляться на АЗС в Харькове, что с топливом Изображение, созданное ИИ

Как в Харькове защищают АЗС от атак вражеских БПЛА, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Видим как тактика россиян меняется. Сегодня враг прицельно направляет свои дроны по АЗС. Это не только в Харькове, но и в прифронтовых городах и громадах по всей Украине. К сожалению, очень многие АЗС страдают. Хочу сказать, что никакой паники нет, дефицита топливо также нет. Что касается защиты, мы в постоянной коммуникации с нашими военными. Очень много уже АЗС, которые сделали сетки, чтобы исключить попадание FPV-дрона. Начали устанавливать защитные сооружения на АЗС, укрытия мобильные, чтобы операторы и люди в случае необходимости, когда раздается воздушная тревога, находились там и сохранили свою жизнь”, — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как в Харькове защищают АЗС от атак вражеских БПЛА, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".