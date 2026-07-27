Сітки й мобільні укриття почали з’являтися на АЗС у Харкові, що з пальним

Як у Харкові захищають АЗС від атак ворожих БпЛА, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Бачимо як тактика росіян змінюється. Сьогодні ворог прицільно направляє свої дрони по АЗС. Це не тільки в Харкові, а і в прифронтових містах та громадах по всій Україні. На жаль, дуже багато АЗС страждають. Хочу сказати, що ніякої паніки немає, дефіциту пального також немає. Що стосується захисту, ми в постійній комунікації з нашими військовими. Дуже багато вже АЗС, які зробили сітки, щоб унеможливити влучання FPV-дрона. Почали встановлювати захисні споруди на АЗС, укриття мобільні, щоб оператори і люди у разі необхідності, коли лунає повітряна тривога, перебували там і зберегли своє життя”, – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»