Ворог вдарив по Балаклії: одна людина загинула, є постраждалі (доповнюється)

Вдень 27 липня армія РФ атакувала місто Балаклія на Харківщині.

Доповнено о 14:18. Кількість постраждалих внаслідок удару по Балаклії зросла до вісьмох, повідомляє начальник МВА Віталій Карабанов.

“Наразі всі обставини події уточнюються, відповідні служби працюють на місці. Шановні мешканці громади, загроза залишається. Прошу всіх, хто досі перебуває вдома чи на вулиці, негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги”, – звернувся Карабанов.

14:10. Про удар по місту повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов близько 13:30.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Також ще четверо людей отримали поранення. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, минулої доби під ударом ворога були Харків та 15 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 людини, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ворог атакував ракетою і БпЛА Шевченківський, Слобідський, Індустріальний, Основ’янський райони Харкова. Загалом за добу окупанти випустили на регіон: дві ракети, сім КАБів, сім ФАБ-500, БпЛА типу «Герань-2», 12 «молний», чотири FPV-дронів, тип ще 22 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.