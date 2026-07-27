Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется)

Днем 27 июля армия РФ атаковала город Балаклея в Харьковской области.

Дополнено в 14:18. Количество пострадавших в результате удара по Балаклее возросло до восьми, сообщает начальник ГВА Виталий Карабанов.

«Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, соответствующие службы работают на месте. Уважаемые жители громады, угроза остается. Прошу всех, кто до сих пор находится дома или на улице, немедленно пройти до ближайшего укрытия и оставаться там до официального сообщения об отбое воздушной тревоги», — обратился Карабанов.

14:10. Об ударе по городу сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов около 13:30.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в результате обстрела один человек погиб.

Также еще четыре человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 15 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали 22 человека, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Враг атаковал ракетой и БпЛА Шевченковский, Слободской, Индустриальный, Основянский районы Харькова. Всего за сутки оккупанты выпустили на регион: две ракеты, семь КАБов, семь ФАБ-500, БпЛА типа «Герань-2», 12 «Молний», четыре FPV-дрона, тип еще 22 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждены гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.