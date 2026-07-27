Live

Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 14:18   27.07.2026
Виктория Яковенко
Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется) Фото: Виталий Карабанов

Днем 27 июля армия РФ атаковала город Балаклея в Харьковской области.

Дополнено в 14:18. Количество пострадавших в результате удара по Балаклее возросло до восьми, сообщает начальник ГВА Виталий Карабанов.

«Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, соответствующие службы работают на месте. Уважаемые жители громады, угроза остается. Прошу всех, кто до сих пор находится дома или на улице, немедленно пройти до ближайшего укрытия и оставаться там до официального сообщения об отбое воздушной тревоги», — обратился Карабанов.

14:10. Об ударе по городу сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов около 13:30.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в результате обстрела один человек погиб.

Также еще четыре человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 15 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали 22 человека, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. Враг атаковал ракетой и БпЛА Шевченковский, Слободской, Индустриальный, Основянский районы Харькова. Всего за сутки оккупанты выпустили на регион: две ракеты, семь КАБов, семь ФАБ-500, БпЛА типа «Герань-2», 12 «Молний», четыре FPV-дрона, тип еще 22 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждены гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: «Молния» атаковала ночью Харьков, днем FPV попал возле АЗС (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
27.07.2026, 14:13
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем FPV попал возле АЗС (дополнено)
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем FPV попал возле АЗС (дополнено)
27.07.2026, 12:33
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
26.07.2026, 21:41
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется)
Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется)
27.07.2026, 14:18

Новости по теме:

26.07.2026
Погибла 40-летняя в Харькове: показали последствия «прилета» (видео, фото)
25.07.2026
РФ активнее применяет «Бандероли» по Харьковщине — обзор фронта (видео)
25.07.2026
«Хартии» передали 30 беспилотников для защиты неба Харьковщины (фото)
25.07.2026
Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам
25.07.2026
Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг ударил по Балаклее: один человек погиб, есть пострадавшие (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 июля армия РФ атаковала город Балаклея в Харьковской области.".