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Про результати підривних робіт на Харківщині повідомили у ДСНС

Суспільство 10:49   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про результати підривних робіт на Харківщині повідомили у ДСНС Фото: ГУНП в Харківській області

За тиждень піротехніки виявили та знешкодили 344 одиниці вибухонебезпечних предметів у Харківській області, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.

Над розмінуванням територій працювали 37 піротехнічних розрахунків ДСНС. Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 145568 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що мінна небезпека досі залишається надто високою на Харківщині. І доки піротехніки очищають українську землю від російських снарядів, необхідно пам’ятати правила безпеки.

“Важливо пам’ятати правила мінної безпеки: будьте уважні, не чіпайте підозрілі предмети, не підходьте до них, одразу повідомляйте за номерами 101, 102 або 112”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 10:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень піротехніки виявили та знешкодили 344 одиниці вибухонебезпечних предметів у Харківській області, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.".