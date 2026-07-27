Про результати підривних робіт на Харківщині повідомили у ДСНС

За тиждень піротехніки виявили та знешкодили 344 одиниці вибухонебезпечних предметів у Харківській області, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Над розмінуванням територій працювали 37 піротехнічних розрахунків ДСНС. Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 145568 одиниць вибухонебезпечних предметів“, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що мінна небезпека досі залишається надто високою на Харківщині. І доки піротехніки очищають українську землю від російських снарядів, необхідно пам’ятати правила безпеки.

“Важливо пам’ятати правила мінної безпеки: будьте уважні, не чіпайте підозрілі предмети, не підходьте до них, одразу повідомляйте за номерами 101, 102 або 112”, – додали у ДСНС.