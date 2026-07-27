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О результатах подрывных работ на Харьковщине сообщили в ГСЧС

Общество 10:49   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
О результатах подрывных работ на Харьковщине сообщили в ГСЧС Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За неделю пиротехники выявили и обезвредили 344 единицы взрывоопасных предметов в Харьковской области, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Над разминированием территорий работали 37 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 145568 единиц взрывоопасных предметов», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что минная опасность до сих пор остается крайне высокой на Харьковщине. И пока пиротехники очищают украинскую землю от российских снарядов, необходимо помнить правила безопасности.

«Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 10:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю пиротехники выявили и обезвредили 344 единицы взрывоопасных предметов в Харьковской области, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС.".