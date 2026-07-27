О результатах подрывных работ на Харьковщине сообщили в ГСЧС
За неделю пиротехники выявили и обезвредили 344 единицы взрывоопасных предметов в Харьковской области, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«Над разминированием территорий работали 37 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 145568 единиц взрывоопасных предметов», – сообщили в ГСЧС.
Спасатели отметили, что минная опасность до сих пор остается крайне высокой на Харьковщине. И пока пиротехники очищают украинскую землю от российских снарядов, необходимо помнить правила безопасности.
«Важно помнить правила минной безопасности: будьте внимательны, не трогайте подозрительные предметы, не подходите к ним, сразу сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – добавили в ГСЧС.