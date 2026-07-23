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Горіли будинки та АЗС: ДСНС розповіла, що загасили за добу

Події 09:17   23.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Горіли будинки та АЗС: ДСНС розповіла, що загасили за добу

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, шість із них – виникли через обстріли РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через “прильоти” вирували у Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Ізюмському районах області, а також Немишлянському та Шевченківському районах Харкова.

Так напередодні FPV-дрон ударив по АЗС у Харкові. Внаслідок удару спалахнула паливороздавальна колонка. Постраждалих – п’ятеро – вони отримали гостру реакцію на стрес.

“Згодом російські війська повторно атакували FPV-дроном іншу автозаправну станцію в Харкові. Внаслідок обстрілу виникла пожежа: горіли ємність із газом та вантажний автомобіль на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – пишуть у ДСНС.

У природних екосистемах було три пожежі на загальній площі три гектари. Також піротехніки виявили та вилучили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, шість із них – виникли через обстріл РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".