Горіли будинки та АЗС: ДСНС розповіла, що загасили за добу

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 19 пожеж, шість із них – виникли через обстріли РФ, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі через “прильоти” вирували у Куп’янському, Лозівському, Чугуївському та Ізюмському районах області, а також Немишлянському та Шевченківському районах Харкова.

Так напередодні FPV-дрон ударив по АЗС у Харкові. Внаслідок удару спалахнула паливороздавальна колонка. Постраждалих – п’ятеро – вони отримали гостру реакцію на стрес.

“Згодом російські війська повторно атакували FPV-дроном іншу автозаправну станцію в Харкові. Внаслідок обстрілу виникла пожежа: горіли ємність із газом та вантажний автомобіль на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес”, – пишуть у ДСНС.

У природних екосистемах було три пожежі на загальній площі три гектари. Також піротехніки виявили та вилучили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.