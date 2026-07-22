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Драпатий очолив ЗСУ, FPV атакували АЗС у Харкові – підсумки 22 липня

Події 23:00   22.07.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Драпатий очолив ЗСУ, FPV атакували АЗС у Харкові – підсумки 22 липня

Генерал Михайло Драпатий офіційно став головнокомандувачем ЗСУ. FPV-дрони атакували дві АЗС у Харкові. Чотири рази поспіль росіяни били по будівлі Золочівської селищної ради. Дитина потонула у річці у Дергачівській громаді. Смертність на Харківщині у шість разів перевищує народжуваність. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 22 липня.

Генерала Михайла Драпатого сьогодні призначено головнокомандувачем ЗСУ

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Наступним указом він призначив і нового начальника Генштабу – Ігоря Скибюка. До того він командував Десантно-штурмовими військами. Зеленський провів зустріч із колишніми та новими керівниками ЗСУ. Він повідомив, що мають бути реалізовані організаційні рішення щодо розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і розвитку корпусної системи. Президент виокремив як пріоритет ефективний процес мобілізації. Драпатий також прокоментував своє підвищення та призначення Скибюка. Він наголосив, що разом із новим начальником Генштабу керував операцією зі звільнення Херсонщини у 2022 році. З 2024-го Драпатий опікувався обороною Харківщини. Він очолив ОТУ «Харків» у момент другого російського наступу через кордон у травні. Тоді спробу прориву змогли зупинити неподалік кордону. Згодом був командувачем Сухопутних військ ЗСУ, очолював ОСУВ «Хортиця». Із жовтня 2025-го командував Угрупованням об’єднаних сил, яке боронило в тому числі Харківщину. Драпатий – Почесний громадянин Харківської області.

FPV-дрони атакували дві АЗС у Харкові

Перший приліт FPV був у Немишлянському районі. Облпрокуратура повідомила про п’ятьох постраждалих. Це працівники АЗС: три жінки та двоє чоловіків. У всіх гостра реакція на стрес. Крім того, протягом дня удари зафіксували по Салтівському і Шевченківському районах. У Шевченківському FPV-дрон також атакував АЗС. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, гострого стресу зазнала 22-річна жінка. Напередодні Синєгубов в етері «Суспільного» заявив, що АЗС на Харківщині затягуватимуть антидроновими сітками та обставлятимуть габіонами. У тому числі сітки будуть і на заправках у Харкові. Ця робота вже триває. Мер Ігор Терехов зазначив, що це не єдиний метод протидії FPV. Спільно з військовими працюють над тим, щоб мінімізувати загрозу таких дронів. Але це вимагатиме часу. Нині найнебезпечніші райони — біля окружної.

Чотири рази поспіль росіяни атакували дронами будівлю Золочівської селищної ради

Влучання сталися вдень. Начальник СВА Віктор Коваленко повідомив «Об’єктиву», що пошкоджені вікна, дах і фасад будівлі, а також – службова автівка. За даними Синєгубова, поранені чоловік і 12-річна дівчинка.

Дитина потонула у річці на Харківщині

Трагедія напередодні сталася в Дергачівській громаді. Там троє дітей впали у воду. Підліток самотужки зміг витягнути одну з дівчат, які були з ним, інша, 11-річна, загинула. Усі обставини наразі з’ясовує Нацполіція Харківщини. Там відзначили, що тіло загиблої дитини витягли з водойми небайдужі люди – й уже після цього викликали правоохоронців.

Смертність на Харківщині у шість разів перевищує народжуваність

Невтішні дані навів ресурс “Опендатабот”, посилаючись на інформацію Мін’юсту. У першому півріччі цього року в Харківській області народилося 3126 дітей, а померли за цей період 18 811 людей. Аналітики відзначили: найгірша демографічна ситуація в країні наразі в прикордонних областях. Антилідер – Донеччина, де на одного новонародженого приходяться 19 померлих.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Хто наказав ударити по «Епіцентру» на Салтівці, встановила прокуратура

Трагедія на Салтівці: 16-річний хлопець випав із вікна 12-го поверху

Електрички Харків-Дергачі поки не поїдуть: строки знову перенесли

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 22 липня.".