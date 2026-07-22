На Харківщині на одного новонародженого припадає шестеро померлих: аналітика

Смертність значно перевищує народжуваність на Харківщині. У першому півріччі в регіоні народилися 3126 дітей, тоді як померли за цей же період 18811 людини.

Область входить до п’ятірки регіонів із найгіршою демографічною ситуацією в Україні, повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Мін’юсту.

«Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), Херсонщині — 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — 1 до 6», – зазначили аналітики.

Загалом 73292 дитини народились в Україні у першому півріччі, тоді як померли 259853 людини. Аналітики кажуть: це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років.

«У порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати із відповідним періодом напередодні повномасштабної війни, ситуація ще гірша: скорочення аж у два рази. Наразі, в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. До порівняння, ще 10 років тому у світ приводили близько 32 тисяч дітей», – йдеться у повідомленні.

За кількістю новонароджених лідирує Київ – там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8 352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце — 6617 дітей. Хлопчиків народжується трішки більше: 51% проти 49% дівчаток.