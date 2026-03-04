Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов

Прифронтовим громадам необхідний окремий державний пакет підтримки народжуваності, заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

Торік в Україні народилося 168,7 тис. дітей, а померло 485,2 тис. осіб. Отже, на одного новонародженого припадає близько три померлих. Рівень народжуваності становить близько однієї дитини на жінку при необхідних 2,1 для простого відтворення населення.

У прифронтових громадах, за словами Ігоря Терехова, ситуація ще складніша через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність.

«Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій», – наголосив Ігор Терехов.

Тому АПМГ пропонує запровадити прифронтову надбавку до виплат при народженні дитини, автоматично продовжувати допомогу матерям у громадах з високим безпековим ризиком, розширити трудові гарантії для матерів, зокрема право на гнучкий графік роботи та заборону звільнення без альтернативи, а також інтегрувати психологічну підтримку вагітних і матерів у систему первинної медицини.