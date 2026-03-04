Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов
Прифронтовим громадам необхідний окремий державний пакет підтримки народжуваності, заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.
Торік в Україні народилося 168,7 тис. дітей, а померло 485,2 тис. осіб. Отже, на одного новонародженого припадає близько три померлих. Рівень народжуваності становить близько однієї дитини на жінку при необхідних 2,1 для простого відтворення населення.
У прифронтових громадах, за словами Ігоря Терехова, ситуація ще складніша через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність.
«Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій», – наголосив Ігор Терехов.
Тому АПМГ пропонує запровадити прифронтову надбавку до виплат при народженні дитини, автоматично продовжувати допомогу матерям у громадах з високим безпековим ризиком, розширити трудові гарантії для матерів, зокрема право на гнучкий графік роботи та заборону звільнення без альтернативи, а також інтегрувати психологічну підтримку вагітних і матерів у систему первинної медицини.
Читайте також: Загроза для водопостачання Харкова: Синєгубов про попередження Зеленського
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, демография, новорожденный ребенок, прифронтовая громада, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 17:38;