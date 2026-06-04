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Вибух пролунав у Харкові ввечері 4 червня: місто атакував “шахед”

Події 20:05   04.06.2026
Оксана Якушко
Вибух пролунав у Харкові ввечері 4 червня: місто атакував “шахед” Зображення створене ШІ

Вибух почули харків’яни о 19.48. 

Вибуху передувала повітряна тривога.

Монітори повідомляли про “шахед”, який з боку Олексіївки рухався у напрямку центру.

Одразу після вибуху мер Харкова Ігор Терехов повідомив про падіння «шахеда» у Холодногірському районі.

Пізніше міський голова уточнив, що дрон вдарив по відкритій території. І обійшлося без постраждалих.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, інтенсивність ворожих ударів по Харківщині у порівнянні з 2025-м роком зросла на 72,8%, зокрема по обласному центру – на 62%. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 20:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух почули харків’яни о 19.48. ".