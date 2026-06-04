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Водний відпочинок на озерах Безлюдівки влітку 2026 року заборонили

Суспільство 17:58   04.06.2026
Оксана Якушко
Водний відпочинок на озерах Безлюдівки влітку 2026 року заборонили Пляж “Joy Beach” на Безлюдівці

Враховуючи ситуацію з безпекою, на озерах і пляжах Безлюдівки заборонили масовий відпочинок населення, купатися та плавати на малих і спортивних судах.

Про це повідомляє ГУ Держпродслужби у Харківській області.

Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Безлюдівської селищної ради.

«Враховуючи безпекову ситуацію в Харківській області, під час розгляду питань стану підготовки місць масового відпочинку населення на водних об’єктах у літній період 2026 року вирішили продовжити заборону на використання водних об’єктів Безлюдівської територіальної громади впродовж літнього періоду для купання, масового відпочинку населення, плавання на малих суднах, спортивних судах, прогулянкових суднах і засобів для розваг на воді, зі встановленням відповідних знаків, що забороняють, та інформуванням населення через медіа, офіційні вебресурси селищної ради», – йдеться в офіційному повідомленні.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 17:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Враховуючи ситуацію з безпекою, на озерах і пляжах Безлюдівки заборонили масовий відпочинок населення, купатися та плавати на малих і спортивних судах.".