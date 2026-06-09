Усіх попросили вийти з води: на Журавлівці знайшли підозрілий предмет (відео)

На території острова на Журавлівці у Харкові (колишній пляж “Акважур”) виявили підозрілий предмет, відпочивальників попросили відійти від нього якнайдалі.

Як повідомили очевидці у телеграм-каналах, людей закликали негайно вийти з води та відійти на безпечну відстань «через небезпечну ситуацію на пляжі», а на вході перестали пускати нових відвідувачів.

У коментарі МГ «Об’єктив» начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Соболевська підтвердила, що на пляжі виявили невідомий предмет, який може загрожувати людям. На місці знаходиться патрульна поліція, яка не підпускає відпочивальників до небезпечної зони. Копи чекають на приїзд спеціалістів ДСНС, які мають обстежити знахідку.

Як писала МГ «Об’єктив», вхід на острів на Журавлівці роками був платним, проте нині там немає ні кас, ні орендарів. З весни цією територією опікується СКП «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять це місце на «салтівський рай».

Начальник ХОВА Олег Синєгубов раніше також розповів: попри заборону купатися, пляжі на Харківщині готують до літнього періоду. Він пояснив, що люди все одно туди приходитимуть, тому їх мають максимально привести до ладу.