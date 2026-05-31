Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці

Вхід на острів на Журавлівці роками був платний, проте зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».

«Відкрили сезон засмаги на нашій улюбленій Журавлівці. Чудово, сонечко, пляжик, просто бомбастик», — каже відпочивальниця Марія.

«Безплатним пляж став торік. І я почав сюди приходити. До того я відпочивав перед платним пляжем на березі», — згадує відпочивальник Олександр.

«Ходила хоч там лежала, де не платне. Тому що пенсія маленька. А так краса. І зараз що задумали — взагалі диво», — розповідає відпочивальниця Наталя.

На питання, як водичка, відпочивальник Володимир бадьоро відповідає: «Тепленька! Дівчино, я без краватки». А от на питання щодо самого пляжу додає: «Ще ж поки будівництво. Нічого не ясно».

А історія така. Майже два десятиліття на цих 16 гектарах був приватний пляж «Акважур». У 2007-му острів взяла в оренду фірма «Контакт плюс» — одразу на 49 років.

«”Контакт плюс” — це фірма ексдепутата Верховної Ради Дмитра Шенцева, ексдепутата облради Давида Чихладзе. Тобто вони менеджерили цей журавлівський острів», — пояснює співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін.

Але у 2015-му фірма ініціювала поділ землі на окремі ділянки, що міськрада дозволила. Але потім пішла до суду, аби розірвати договір оренди.

«Міськрада вирішила, що недобросовісно якось приватники займаються цим поділом земельних ділянок. Міськрада у 2018–21 роках, коли була судова тяганина, програла процеси. Потім розпочалось повномасштабне вторгнення, і у 2025 році мерія знову пішла до суду», — коментує Лісічкін.

Судова епопея пройшла три інстанції. і якщо першу виграло місто, то апеляцію — орендар. Крапку поставив Верховний суд: договір оренди було розірвано. І вже у травні на сесії міськрада передала острів «Харківзеленбуду».

«Сам вхід на нашу територію, на територію острова, на територію зони відпочинку з боку вулиці Нескорених, залишиться безкоштовним для усіх відвідувачів», — наголосив речник підприємства Андрій Кравченко.

Зеленбудівці тільки розпочинають перевтілення острова.

«Прибрали усіляке сміття, тут було безліч бруду, недопалків тощо. І готуємося під те, щоб завезти новий пісок, облаштувати нову ділянку для відпочинку. У зоні пляжу ми будемо прибирати і мул, і водорості», — звітує Кравченко.

Паралельно комунальники займаються озелененням. І навесні вже висадили на алеї з пів сотні дерев. Згідно з концепцією, дика природа поєднуватиметься із впорядкованими пляжними куточками.

«Це сортова, така звивиста, декоративна верба. Вона з наших розплідників поруч з Харковом привезена, бо тут треба трошки декоративності додати», — розповідає Андрій Кравченко. На питання, які ще види дерев тут будуть висаджуватися, речник комунального підприємства відповідає: «Взагалі перелік досить великий. Здебільшого це дерева нашої лісосмуги, ми їх визначили близько 50 видів, консультуючись із фахівцями, екологами, арбористами. Це звичні нам і верби, і клени, і дуби, і сосни».

Крім того, на острові вже частково переробили спортмайданчик. Кравченко зазначив, що комунальники почали монтувати нові тренажери для тих, хто хоче покупатися, а потім трошки позайматися спортом. На території також планують встановити безплатні автомати для питної води. Речник підприємства не виключає, що згодом тут з’являться й невеличкі ятки з напоями та їжею. При цьому приватний ресторан «Млин» продовжить працювати на острові, оскільки він є приватною власністю, проте комунальники обіцяють контролювати, щоб заклад не заважав людей.



Сам відпочинок на території буде безкоштовним, але за додаткові пляжні послуги, як-от шезлонги, планують брати плату. Показуючи старі лежаки, Кравченко підкреслив, що білих пластикових шезлонгів “як у готелях” тут не буде. Комунальники планують власними силами створювати значно естетичніші конструкції з дерева та металу.



У перспективі також розглядають відновлення різноманітного дозвілля на воді: гірки, оренду човнів, сапів чи катамаранів. Але, як наголошує Кравченко, це питання майбутнього. Тож як усе буде влаштовано — поки не розуміють.

«Якщо говорити про оренду човнів, катамаранів, це так само буде відновлено, ця станція буде працювати. І так, це буде додаткова послуга, але наголошую, що це буде доступно для кожного містянина, не будуть захмарні гроші», — запевняє він.

Немає чіткого розуміння поки й щодо альтанок. На питання, чи йтиме плата за альтанки та прокати у міський бюджет, Кравченко відповів: «Щодо оренди альтанок, то цим буде займатися інше комунальне підприємство. Зараз працюємо тут виключно ми щодо благоустрою. Згодом, коли вже трошки розвинеться ця територія, то, можливо, треба буде залучати й інші комунальні підприємства для того, щоб вони нам допомогли».

На території острова ще залишаються альтанки від попереднього орендаря, проте користуватися ними не радять через неналежний стан, зараз їх демонтують. Натомість з іншого боку активно монтують нові об’єкти.

«Бачимо альтанку, де досить зручно може розміститися велика кількість людей. Окремий стіл просто неба. Це зона для мангалів, для того, щоб щось посмажити собі. І от приблизно в такому вигляді буде вся ця ділянка якраз переобладнана. Я так маю надію, в найближчі місяці чи навіть тижні, можливо, запрацюють, і ми якраз зможемо ознайомитися з умовами й з цінами на цю послугу», — зазначив Кравченко.

Просто біля води також будуть альтанки, розповіли МГ “Об’єктив” робітники. Один із них, Євген, підтвердив, що вони наразі активно чистять берег та вирівнюють зону для під’їзду машин, щоб навести красу та порядок. Однак хто саме задіяний в цих роботах — з’ясувати не вдалося. Коли ми поцікавилися в Євгена, де він працює, чоловік з усмішкою відповів: «Попросили допомогти».

Відпочивальниця Марія, яка відвідувала острів у часи платного входу, зізнається, що зараз їй трохи не вистачає звичного комфорту та шезлонгів, через що доводиться брати з собою покривало. Проте на питання, чи потрібна на Салтівці така оновлена зона відпочинку, вона впевнено відповідає, що, звісно, потрібна, адже життя йде і “його потрібно жити”.

А от відпочивальник Володимир масштабне облаштування пляжів під час війни не підтримує.

«Мені здається, не на часі зараз робить перебудови ці. Пів Харкова в розвалинах. Без вікон, без дверей. Треба туди гроші вкладати. Дороги розбиті. А це б могло почекати», — вважає Володимир.

«Зараз коли ми не маємо змоги нікуди поїхати відпочити, там за кордон, чи навіть не всі можуть поїхати на захід до України. Журавлівка традиційно — це чи не найулюбленіша локація для річкового відпочинку серед харків’ян. Тому закономірно, що треба, щоб ця місцина залишалася такою. А через те, що це вже міська власність, вона має відповідати нашому баченню гарного, комфортного відпочинку для харків’ян», — підсумував Кравченко.