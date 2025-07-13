Американських черепах помітили у річках та озерах Харкова: у чому небезпека
У водоймах Харкова все частіше зустрічають американські черепахи, розповів МГ «Об’єктив» Станіслав Вітер, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія Нова».
Останнім часом у водоймах Жихаря з’явилася червоновуха черепаха. Це північноамериканський вид, який часто утримують у тераріумах.
«Бажано вилучати з природи усіх червоновухих черепах, якщо є така змога. Так, вона перезимує, зможе вижити, але ми не знаємо наслідки для нашої екосистеми після випуску цього виду. І експериментувати якось не хотілося б, щоб потім бити на сполох, коли вже пізно. У Західній Європі вже виникає сильна конкуренція між аборигенним видом – болотною черепахою і червоновухою черепахою. Тому бажано вилучати «чужинців» з природи та повертати у тераріум», – пояснив Станіслав Вітер.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У водоймах Харкова все частіше зустрічають американські черепахи, розповів МГ «Об’єктив» Станіслав Вітер, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія Нова».".