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Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)

Події 12:04   13.07.2025
Оксана Якушко
Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)

В улюблених місцях відпочинку – у Центральному парку, Саду Шевченка та Харківському зоопарку – прибирають наслідки негоди.

У Центральному парку ураган повалив десятки величезних кленів та дубів, які зранку прибирають комунальники.

Відео: Центральний парк

У Харківському зоопарку повідомили, що в неділю не працюватимуть, бо прибиратимуть наслідки негоди.

Загалом у Харкові зафіксовані 140 випадків пошкодження покрівель, повалені 448 дерев, обламані близько 1 тис. гілок та обірвані 118 дротів. Внаслідок урагану пошкоджені 12 стовпів та чотири паркани, повідомляє Харківська міськрада.

Підрозділи ДСНС близько 90 разів виїжджали на допомогу комунальникам: деблокували потерпілих з автівок, підіймали баштовий кран, розпилювали дерева, відкачували воду, перевіряли обірвані дроти тощо.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 12:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В улюблених місцях відпочинку – у Центральному парку, Саду Шевченка та Харківському зоопарку – прибирають наслідки негоди.".