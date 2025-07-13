Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)

В улюблених місцях відпочинку – у Центральному парку, Саду Шевченка та Харківському зоопарку – прибирають наслідки негоди.

У Центральному парку ураган повалив десятки величезних кленів та дубів, які зранку прибирають комунальники.

Відео: Центральний парк

У Харківському зоопарку повідомили, що в неділю не працюватимуть, бо прибиратимуть наслідки негоди.

Загалом у Харкові зафіксовані 140 випадків пошкодження покрівель, повалені 448 дерев, обламані близько 1 тис. гілок та обірвані 118 дротів. Внаслідок урагану пошкоджені 12 стовпів та чотири паркани, повідомляє Харківська міськрада.

Підрозділи ДСНС близько 90 разів виїжджали на допомогу комунальникам: деблокували потерпілих з автівок, підіймали баштовий кран, розпилювали дерева, відкачували воду, перевіряли обірвані дроти тощо.