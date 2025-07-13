Буревій наробив лиха в улюблених місцях відпочинку харків’ян (відео)
В улюблених місцях відпочинку – у Центральному парку, Саду Шевченка та Харківському зоопарку – прибирають наслідки негоди.
У Центральному парку ураган повалив десятки величезних кленів та дубів, які зранку прибирають комунальники.
Відео: Центральний парк
У Харківському зоопарку повідомили, що в неділю не працюватимуть, бо прибиратимуть наслідки негоди.
Загалом у Харкові зафіксовані 140 випадків пошкодження покрівель, повалені 448 дерев, обламані близько 1 тис. гілок та обірвані 118 дротів. Внаслідок урагану пошкоджені 12 стовпів та чотири паркани, повідомляє Харківська міськрада.
Підрозділи ДСНС близько 90 разів виїжджали на допомогу комунальникам: деблокували потерпілих з автівок, підіймали баштовий кран, розпилювали дерева, відкачували воду, перевіряли обірвані дроти тощо.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: деревья, сад Шевченко, ураган, Харків, харьковский зоопарк, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 12:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В улюблених місцях відпочинку – у Центральному парку, Саду Шевченка та Харківському зоопарку – прибирають наслідки негоди.".