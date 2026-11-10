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Відновлення Журавлівського бору: які дерева висадили комунальники (фото)

Суспільство 12:10   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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Відновлення Журавлівського бору: які дерева висадили комунальники (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові тривають роботи з відновлення Журавлівського бору, повідомили у пресслужбі міської ради.

«Зокрема, озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» висадили серед молодих сосен 60 саджанців черешчатого дуба. Таким чином фахівці створюють змішаний ліс зі стійкою екосистемою», – зазначили у мерії.

Висадку дерев продовжать навесні.

Зазначається, що комунальники планують висадити на Журавлівці як хвойні, так і листяні породи.

высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада
высадка деревьев на Журавлевке
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, два роки тому, 16 вересня 2024 року, масштабна пожежа після російського обстрілу остаточно знищила Журавлівський бір, який до цього роками всихав через невиліковну кореневу губку. Комунальники СКП «Харківзеленбуд» загалом висадили понад 30 тисяч сосен та сотню дубів з боку пляжу, створюючи стійкішу до грибкових хвороб змішану екосистему. Водночас ділянка біля ТРЦ «Караван» досі чекає на розмінування та корчування пнів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тривають роботи з відновлення Журавлівського бору, повідомили у пресслужбі міської ради.".