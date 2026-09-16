Два роки після пожежі: що відбувається в лісі на Журавлівці в Харкові (відео)

Два роки тому, 16 вересня 2024 року, масштабна пожежа після російського обстрілу остаточно знищила Журавлівський бір, який до цього роками всихав через невиліковну кореневу губку. Комунальники СКП «Харківзеленбуд» загалом висадили понад 30 тисяч сосен та сотню дубів з боку пляжу, створюючи стійкішу до грибкових хвороб змішану екосистему. Водночас ділянка біля ТРЦ «Караван» досі чекає на розмінування та корчування пнів.

Відновлення зеленої зони біля ТРЦ «Караван» поки що не розпочинали, бо територія потребує детального обстеження саперами ДСНС. Попри те, що за концепцію відродження саме цієї ділянки взялося французьке архітектурне бюро Martin Duplantier Architectes, у СКП «Харківзеленбуд» наголошують на необхідності комплексної роботи з усім масивом.

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«Ділянка з боку ТРЦ “Караван” – це найболючіша наша втрата, тому що там і “прильоти” були, і пожежа, і саме звідти пішов спалах цієї кореневої губки. Архітектори зосередилися саме на цьому боці, тому що він був більш розпіарений у пресі. Але ми знаємо, що обидва бори постраждали від тих самих причин, і відновлювати їх треба так само системно. Ми для себе плануємо, що у наступні сезон-два звернемо пильну увагу до цієї ділянки й почнемо висаджувати там рослини», — зазначає речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

На протилежному боці — поряд із островом — новий ліс уже стає помітним. Сосни, висаджені раніше, переросли різнотрав’я. Догляд за ними вимагає важкої щоденної ручної праці.

«Ми проводимо прополювання молодих саджанців сосни. Це обов’язковий етап догляду, тому що бур’ян має дуже міцну кореневу систему і забирає всі поживні речовини. Це також допомагає рослинам отримувати більше світла, забезпечує добру просочуваність землі вологою восени та аерацію ґрунту для розвитку кореневої системи», — пояснює головний лісничий лісопаркового господарства СКП «Харківзеленбуд» Олег Печенізький.

Аби новий ліс знову не загинув від грибкових хвороб, від монопосадок повністю відмовилися. На цій території створюють мішану екосистему, висаджуючи сосни разом із дубами.

«Це якраз посадки цієї весни. Бачимо, що саджанці дали гарний приріст — хтось більше, хтось менше, залежно від кількості сонця. І так само дубочки, які ми посадили між цих сосенок, гарно прижилися та вже дали молоде листя», — ділиться речник підприємства.

Загалом комунальники висадили тут близько 30 тисяч сосен та понад сотню дубів.

«Цієї весни з боку входу на наш пляж було висаджено близько 10 тисяч саджанців сосни та дуба. І тут близько 20 тисяч саджанців було висаджено у 2023 році», — говорить Кравченко.

З прихильниками природного самовідновлення без втручання людини у «Зеленбуді» не погоджуються.

«У нашій лісостеповій смузі, якщо ми не будемо створювати ліси штучно, вони не відновляться самі собою — відновиться степ. Чи захочеться нам серед асфальтних джунглів жити ще й у степу? Можливо, це буде занадто спекотно і не дуже комфортно. А створювати й підтримувати ліси там, де вони були 50–70 років тому — це те, чого б ми прагнули», — наголошує спікер.

Водночас комунальники зізнаються: дуже засмучуються, коли їхній праці шкодять самі містяни.

«Попри те, що всі хочуть бачити тут гарний, доглянутий, великий бір, знаходяться люди, які просто видирають саджанці сосни. Я не знаю, навіщо це робити, бо вони вже достатньо великі, Новий рік ще не скоро. Закликаю людей не робити цього, бо це ж наше спільне», — закликає Кравченко.

Ситуацію із масовим всиханням сосен екологи нині спостерігають у різних частинах Харкова та області. За їхніми висновками, здебільшого хвойні дерева гинуть саме від невиліковної кореневої губки.

«Це не проблема виключно Харкова, це спостерігають фахівці по всій Україні. Як пояснював нам пан Бенгус, це наче рак — він фактично ніяк не лікується, треба повністю замінювати землю. Єдине рішення, яке доведено працює і яке ми можемо робити — це підсилювати самі дерева, підживлювати їх та підсаджувати листяні породи, аби хвороба не перекидалася з одного бору на інший. Якщо говорити про Григорівський бір, то там ситуація ще складніша: об’єкт має статус державного значення, тому всі роботи ми маємо проводити через Київ, а це досить складна бюрократична процедура», — додає речник КП.

Наступну хвилю висадки дерев на Журавлівці комунальники планують розпочати вже навесні.